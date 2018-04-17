Siirt'te PKK'ya ağır darbe: 7 terörist öldürüldü !
Siirt'te PKK'ya ağır darbe: 7 terörist öldürüldü !
MGK'dan ''OHAL'' tavsiyesi ! Uzatılacak mı ?
MGK'dan ''OHAL'' tavsiyesi ! Uzatılacak mı ?
İstanbul'un en değerleri arazilerinden biri... İhaleye çıktı !
İstanbul'un en değerleri arazilerinden biri... İhaleye çıktı !
Milyonlarca kullanıcısı olan Twitter çöktü mü ?
Milyonlarca kullanıcısı olan Twitter çöktü mü ?
Coca Cola'dan yenilebilir şişeler geliyor !
Coca Cola'dan yenilebilir şişeler geliyor !
Başvurmayanlar dikkat ! Yarın son gün...
Başvurmayanlar dikkat ! Yarın son gün...
3 günlük tatil için her yer doldu ! Akın ediyorlar
3 günlük tatil için her yer doldu ! Akın ediyorlar
Ekonomi Bakanı'ndan erken seçim yorumu
Ekonomi Bakanı'ndan erken seçim yorumu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 17 Nisan 2018 22:35

Girişler ücretsiz olunca akın ettiler

Denizli'de Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında ücretsiz olan Pamukkale'ye vatandaşlar akın etti.

Girişler ücretsiz olunca akın ettiler
A+ A-

Denizli'de Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde, 2 saat süren Pamukkale'ye ücretsiz giriş için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Binlerce Denizlili, bedava giriş için Pamukkale gişelerine akın etti.

Denizli'de Turizm Haftası kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Pamukkale Ören yerine girişler saat 16.00-18.00 arasında ücretsiz yapıldı.

Binlerce Denizlili giriş saatinde ören yeri gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Pamukkale'nin girişlerinin ücretsiz olması ile birlikte en kalabalık günlerini yaşayan Pamukkale Ören yerinde Turizm Haftası kutlama töreni de gerçekleştirildi.

Denizli Valisi Hasan Karahan'ın da katıldığı törenlerde, protokol açılan stantları ziyaret etti. Vatandaşlar beyaz travertenlerde doyasıya eğlenirken, tarihi yerleri de gezdi. Bazı gençler ise yasak olmasına rağmen tarihi yapılanı üzerine çıkarak fotoğraf çektirdi. Yoğun katılımın olduğu ziyarette bazı vatandaşlar araçlarını tarihi yerlerin üzerine park etmesi dikkat çekti.

İHA

ücretsiz , pamukkale , turizm haftası
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM