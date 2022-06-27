Gizemli hastalık yeniden Türkiye'de! Türkiye'de 2'nci, dünyada ise 13'üncü

Burun kanamasıyla Elazığ'da hastaneye başvuran 17 yaşındaki genç kız, çok nadir görülen bir hastalığa yakalandığı ortaya çıktı. İmmünglobülin G4 (IgG4) hastalığı teşhisi konulan genç kız Türkiye'de 2'nci, dünyada ise 13'üncü vaka olarak kayıtlara geçti.

Elazığ'da ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki A.T. dünyada eşine çok az rastlanan bir hastalığa yakalandı. 3 yıl önce burun kanaması ile hastaneye başvuran genç kıza immünglobülin G4 (IgG4) hastalığı teşhisi konuldu. Türkiye'de 2'nci, dünyada ise 13'üncü vaka olarak kayıtlara geçen A.T., sağlığına kavuşabilmek için yardım bekliyor. Talihsiz genç kız "Ben artık geceleri rahat uyumak istiyorum. Uykuda nefesim kesilerek uyanıyorum" sözleriyle yaşadıklarını dile getirdi.

A.T., 14 yaşındayken burun kanaması şikayetiyle hastaneye başvurdu. A.T.'in ilk muayenesinde, burnunda toplu iğne ucu kadar bir delik olduğu tespit edildi. Ayşe'nin bu süre zarfında burnundaki delik 4.5 santimetre büyüklüğüne ulaştı.

TÜRKİYE'DEKİ 2'İNCİ VAKA

Elazığ ve Ankara'da yapılan detaylı tetkikler sonucunda genç kıza IgG4 teşhisi konuldu. Genç kız bu hastalıkta Türkiye'de 2'inci, dünyada 13'üncü vaka olarak kayıtlara geçerken, Türkiye'deki ilk vakanın hayatını kaybettiği öğrenildi.

İlk ameliyatını hayırseverlerin desteğiyle olan A.T.'in sağlığına kavuşabilmesi için ikinci bir ameliyat olması gerekiyor. 3 yıldır gözüne rahat uyku girmediğini anlatan A.T., "Ben artık geceleri rahat uyumak istiyorum. Uykuda nefesim kesilerek uyanıyorum" dedi.

"İKİNCİ AMELİYATI OLMAK ZORUNDAYIM"

Yaşadığı zorlu süreci anlatan genç kız, “3 yıl önce doktora burun kanaması sorunu nedeniyle gittik. Burnumda delik olduğunu söylediler ve ardından burnumdaki delik gitgide büyümeye başladı. Birinci ameliyatımı oldum, yüzde 50 oranla tutmadı. İkinci bir ameliyat olmak zorundayım. Ben artık geceleri rahat uyumak istiyorum. Uykuda nefesim kesilerek uyanıyorum. Biranda nefesim kesiliyor, uykudan ağzım dilim kuruyarak uyanıyorum. Bu yüzden de ameliyatımı olup kurtulmak istiyorum” diye konuştu.

"KIZIM AMELİYAT OLMAZSA..."

Kızının ikinci bir ameliyat olması gerektiğini aktaran baba S.T., “Bundan 3 yıl önce Ayşe’nin burun kanaması nedeniyle doktora gittik. Hastanede burnunda toplu iğne ucu kadar bir delik olduğunu söylediler. Bu delik 3 sene zarfında büyüyerek 4.5 santimetreye kadar geldi. Biz üç yıldır Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve Ankara'da tedavi gördük. En son İstanbul’dan duyarlı bir iş insanı Ayşe’nin ameliyat masraflarını karşıladı ve birinci ameliyatını oldu. Şimdi Ayşe’nin ikinci ameliyatını olması lazım. Şu an Ayşe’nin hastalığı dünyada 13 kişide, Türkiye’de 2 kişide bulunan bir hastalık. Kızımın ameliyatını olmazsa aynı zamanda burnundaki ülser iç organlarına atabilir. Bu da akciğer ve karaciğer kanserine kadar gidebilir. Ben de bu yüzden biran önce kızımın sağlığına kavuşmasını istiyorum. Kızımla birlikte mücadele veren arkadaş rahmetli oldu. Kızımın tedavisi ise sürüyor” şeklinde konuştu.