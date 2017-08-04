Gizli tanığın FETÖ'cü dediği Tümamiral ''kripto avcısı'' çıktı !

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya, "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "Sarmaşık" kod adlı gizli tanığın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'nın FETÖ'cü olduğunu söylemesi üzerine başlattığı soruşturmayı tamamladı.

İncelemede, Tümamiral Yaycı'nın örgüt mensubu olmadığı aksine Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki kripto örgüt mensuplarının deşifre edilmesinde soruşturma makamına yardımcı olduğu ve FETÖ ile mücadelede aktif rol oynadığı vurgulandı..

'FETÖ İLE AKTİF MÜCADELE ETTİ'

Yaycı'nın 15 Temmuz'da darbe girişiminde sözde sıkıyönetim emri gereğince Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine verilerek pasifize edilmeye çalışıldığına işaret edilen kararda, Yaycı'nın darbe girişiminin olduğu ilk günden itibaren FETÖ'ye karşı etkin bir mücadele verdiğinin altı çizildi. Karakaya tarafından verilen takipsizlik kararında şu ifadeler kullanıldı:



"Yaycı'nın, kripto mahrem hizmetler sınıfına mensup FETÖ üyelerinin tespitine yönelik özel şablon ve 64 temel kriter ile 209 alt kriter üzerinden oluşturulan özel sistem sayesinde kripto Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin tespitine ilişkin çalışma yaptığı anlaşılmıştır. Adli soruşturmalarda ön açan, özel ve inatçı bir gayretinin gözlemlendiği, gizli tanığın afaki ve bir temele dayanmayan beyanı dışında adı geçen hakkında hiçbir delil olmadığı gibi tam tersine sergilediği mücadele sonucunda aktif bir terör örgütü karşıtı olduğu bilinen ve bu yönde büyük katkıları olan Yaycı hakkında tahmine dayalı bir değerlendirmenin başsavcılığımızca kıymetlendirilmesinin mümkün olmadığı kararına varılmıştır."

FETÖ'CÜLERİN HEDEFİNDEYDİ

Tümamiral Yaycı daha önce de hakaret suçlamasıyla yargılanmıştı. Bunun arkasında da yine FETÖ'cülerin olduğu ve iddia edilen suçun kumpas olduğu ortaya çıktı. Yaycı'nın kendisine hakaret ettiği şikâyetinde bulunan eski Hava Pilot Kurmay Albay Hakan Dinç, sadece bilgi notu şeklinde olan şikayeti belgeye çeviren eski Adana İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Bekir Ercan Van, soruşturma izni veren eski Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse, soruşturma heyetinde yer alan eski Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Başkanı Korgeneral Mustafa Özsoy, eski Hâkim Binbaşı Erkan Ağın, kovuşturma izni veren eski Deniz Yüzbaşı Necmettin Aksoy, yargılamayı yapan eski Hâkim Yüzbaşı Akif Us ve eski Hâkim Üsteğmen Serdar Çamiçi ile Yaycı'nın aleyhine tanık olarak beyanda bulunan eski Kurmay Albay Mustafa çiçek, FETÖ ile bağlantıları nedeniyle TSK'dan ihraç edildi.



FETÖ firarisi olan Tuncay Opçin'in de bulunduğu bazı örgüt mensuplarının ise 15 Temmuz'daki darbe girişiminden önce ve sonrasında sosyal medyadaki paylaşımlarıyla Yaycı'yı hedef aldıkları ortaya çıktı.