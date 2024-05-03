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Gizli tanığın verileri FETÖ'cüleri ele verdi: 30 gözaltı

Gizli tanığın verileri FETÖ'cüleri ele verdi: 30 gözaltı
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İzmir'de, gizli tanık ''Garson''dan ele geçirilen dijital veriler üzerine FETÖ'ye yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürüttü. 'Emniyet Mahrem Yapılanması'nda bulunan ve gizli tanık 'Garson'dan ele geçirilen dijitallerde haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde veri girişi bulunan, ByLock içeriklerinde geçen ve yine haklarında örgütsel toplantılara katıldıkları yönünde beyan bulunduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah harekete geçildi. İzmir merkez ile Bergama, Menemen, Kemalpaşa ve Dikili gibi dış ilçelerde belirlenen toplam 34 eve operasyon yapıldı. 27'si emniyetten ihraç, 5'i haklarında örgüt mensubu olduğu gerekçesiyle yakalama kararı/kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik operasyonda 30 kişi yakalandı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. 

DHA

Etiketler fetö garson izmir gizli tanık
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