Gizli tanık davasında 1 emniyet mensubuna tahliye
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Ankara'da, bir suç örgütü ile bağlantılı gizli tanık soruşturması kapsamında tutuklanan Organize Şube Komiseri M.İ. tahliye edildi.
Ankara'da, bir suç örgütü ile bağlantılı 'gizli tanık' soruşturması kapsamında içlerinde emniyet mensuplarının da bulunduğu 7’si tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada Organize Şube Komiseri M.İ. tahliye edildi. Diğer tutuklu 6 sanığın mevcut tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
DHA
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