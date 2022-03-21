GNR Eğitim İle İngilizce Artık Daha Kolay

Günümüzde devam etmesi en zor durumlardan birisi spor bir diğeri ise dil öğrenmektedir. Özellikle dil öğrenirken okul ve kurslarda yapılan hatalar nedeniyle, öğrenciler yabancı dili öğrenmekten daha da uzaklaşmakta. İşte tam olarak bu noktada GNR eğitim, sağladığı metot ve yöntemler ile dilin tamamen bir yaşam tarzı olduğunu öğrencilerine aktarıyor. Peki bunu nasıl ele alıyorlar? Bu sorunun cevabını sizlere derledik.

Günümüzde devam etmesi en zor durumlardan birisi spor bir diğeri ise dil öğrenmektedir. Özellikle dil öğrenirken okul ve kurslarda yapılan hatalar nedeniyle, öğrenciler yabancı dili öğrenmekten daha da uzaklaşmakta. İşte tam olarak bu noktada GNR eğitim, sağladığı metot ve yöntemler ile dilin tamamen bir yaşam tarzı olduğunu öğrencilerine aktarıyor. Peki bunu nasıl ele alıyorlar? Bu sorunun cevabını sizlere derledik.

GNR ve online eğitim

Pandeminin getirdiği zorluklar nedeniyle artık yüz yüze eğitim oldukça zor bir hale geldi. Her ne kadar belirli kurallar çerçevesi altında eğitimler devam etse de GNR eğitim, online eğitim sistemi ile yabancı dile daha hızlı bir şekilde adapte olmanızı sağlıyor. Bu sayede tamamen kendi konfor alanınızda rahat bir şekilde dil eğitiminizi alabilmektesiniz.

GNR Metodu ile İngilizce artık daha kolay!

GNR eğitim, çoğu farklı eğitim kurumlarının aksine tamamen kendilerince geliştirdikleri GNR metodu ile ilk dersten itibaren dile adapte olmanızı sağlıyor. Oluşturulan bu metot davranışçılık ekolünden etkinlendiği için, dili öğrenme süreciniz tıpkı 2 yaşındaki bir çocuğun ana dilini öğrenme süreci gibidir. Ayrıca GNR metodu ile eğitim sürecinde sağlanan avantajlar şu şekildedir;

Eğitimlerde kelime bilginiz düzenli olarak desteklenir.

Günlük konuşmalar ve diyaloglar üzerine alıştırmalar yapılır.

Özellikle “Duy ve tekrar et” yöntemi ile dile daha kolay adapte olmanız sağlanır.

Sözel alıştırmalar yoğun bir şekilde ele alınır.

İş hayatınızda kariyer hedefinize yönelik ders içerikleri hazırlanır.

Ortalama bir ders saatine 800 kelimelik bir cümle kurmanız sağlanır.

Kısa Sürede Çok Hızlı Öğrenin!

GNR eğitimde, “Doğal Tekrar Yöntemi” en çok kullanılan yöntemlerden birisidir. Bu sayede online derslerde kısa sürede hızlı sonuç almanız sağlanmaktadır. Doğal tekrar yönteminin sizlere sağladığı avantajlar ise şu şekildedir;

Hafızanızın daha güçlü olması sağlanır.

Yurtdışına çıkmak ve orada insanlar ile konuşmanız daha kolay olur.

Farklı kültürler ve yeni insanlar ile daha rahat tanışabilirsiniz.

İş hayatınızda yeni kariyer fırsatları elde edebilirsiniz.

Ders saatlerinizi dilediğiniz gibi belirleyin!

Online eğitimler özellikle pandemi sürecinde oldukça yaygınlaştı. GNR eğitim bu noktada, eğitimde rahatlığa inanan bir anlayış ile hareket etmektedir. Bu yüzden online eğitimlerde günü ve saati kendiniz ayarlarsınız. Dilediğiniz zaman uzaktan bağlantı ile istediğin yerden canlı derslere katılabilirsiniz.

Ayrıca GNR eğitim, online eğitimlerde gün içinde müsait olmasanız bile gece saatlerinde bile eğitim almanıza olanak tanır. Bu yüzden çevrimiçi kurslar, öğrenmeniz açısından tam kontrol sahibi olmanızı sağlamaktadır.

Eğitimde Konuyu Siz Belirleyin



Eğitim süreçlerine sunmuş olduğumuz temel konuların yanı sıra, sizlerde istediğiniz konuyu belirleyebilirsiniz. İster iş hayatınız olsun ister günlük istediğiniz başka bir konu. Ders içerikleriniz dilediğiniz gibi özelleştirilmektedir. Bu sayede dile adapte olmanız daha kolay olmaktadır.

İngilizceyi Konuşarak Öğrenin

GNR eğitim sunmuş olduğu online eğitim hizmeti ile, bilgisayar ve akıllı telefonlarınızdan bağlantı kurarak eğitmenlerimiz ile canlı bir şekilde sohbet ederek pratik yapabilirsiniz. Bu sayede İngilizcenizi daha iyi bir seviyeye getirebilirsiniz.

GNR Eğitim İle İngilizceye Hızlı Adapte Olun

GNR eğitimlerinde eğitmenlerimiz, katılımcılarımıza her derste günlük konuşma pratikleri yaptırarak, öğrendiklerini pratik etmelerini sağlar. Yapılan bu pratikler sayesinde bir sonraki derslerde daha rahat bir şekilde konuşabilmeniz sağlanır.