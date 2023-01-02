Göç İdaresi 2022 raporunu paylaştı: Türkiye'de kaç Suriyeli var?

Göç İdaresi Başkanlığı sosyal medya hesabından 2022 göç ve mülteci raporunu açıkladı.

Türkiye son dönemde Avrupa güzergahlı düzensiz göçün geçiş noktası haline geldi.

Suriye'deki 11 yıllık iç savaş sonrasında Türkiye'nin omuzlarına yüklenen göçmen yükünün yanı sıra, bu göç dalgasına karşı güvenlik güçleri büyük mücadele veriyor.

Göç İdaresi'nden 2022 raporu

Bu kapsamda Göç İdaresi Başkanlığı 2022 verilerini paylaştı.

Buna göre 1 Ocak-31 Aralık arasında göç konusundaki veriler şu şekilde sıralandı:

280 bin 206 kişinin girişi engellendi

Ülkemize girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 280 bin 206 oldu.

Yakalanan mükerrerlikten arındırılmış düzensüz göçmen sayısı 236 bin 572 oldu.

Sınır dışı edilen göçmen sayısı 124 bin 441'e ulaştı.