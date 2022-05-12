Göç İdaresi'nden ''sığınmacı'' açıklaması: ''Hukuka uygun değil, gönderilemezler!''

Suriyelilerin Türkiye'deki varlıklarıyla ilgili tartışmalar devam ederken Göç İdaresi Başkanlığı Genel Müdürü Dr. Gökçe Ok, bunun uluslararası hukuka uygun olmadığını ve boşa algı yapıldığını ve tek bir Suriyelinin gönderilemeyeceğini söyledi.

Son zamanların en çok konuşulan konularından olan mülteci sorunu gündemden düşmezken, muhalefet partilerinden de "Göndereceğiz" açıklamaları gelmeye devam ediyor. 2023 Haziran ayından yapılacak olan seçimler öncesi muhalefet partilerinin neredeyse tamamı, göçmenleri ülkelerine geri göndereceğini vaat ediyor. Hükümet de her fırsatta buna karşı çıkarken, "Gönüllü geri göndermeler" için çalışmalarını sürdürüyor.

Katıldığı bir televizyon programında, mülteciler konusunda dikkat çeken bilgiler veren Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Dr. Gökçe Ok, muhalefetin vaat ettiği şeyin mümkün olmadığını ifade etti.

Türkiye'de şu anda, 192 ülkeden 5 milyon 497 bin 733 kişi olduğunu açıklayan Ok, "geri gönderileceği" ifade edilen Suriyeliler hakkında ise "Boş algı" şeklinde konuştu. Suriye'deki şartların uygun hale gelmediği taktirde sığınmacıların geri gönderilmesinin düşünülemeyeceğini söyleyen Ok, uluslararası hukuka da uygun olmadığını belirterek "Ölüme mi itelim?" dedi.

Muhalefete de "Bir taşı bile kıpırdatamazlar" şeklinde seslenen Dr. Gökçe Ok, "Boş algıdır. Uluslararası hukuk, sığınmış insanları geri göndertmiyor. dedi. Bunun gerçekleşmesi için için kişinin gönüllü rızası gerektiğini belirten Ok, "Kişiyi gönüllendireceksiniz, kabulünü ve orada yaşama standartlarını sağlayacaksınız." şeklinde konuştu.