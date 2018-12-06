Göçmen kaçakçılık çetesi çökertildi

Göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütleri FETÖ/PDY ve DHKP-C'li kişilerin de arasında bulunduğu çok sayıda aranan kişiyi yurtdışına kaçırdıkları öğrenildi. Öte yandan bir şüpheliden polis, MİT ve MOSSAD'a ait kimlik belgelerinin sahtesi ele geçirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube ekipleri aralarında terör örgütleri FETÖ/PDY ve DHKP-C üyelerinin de aralarında bulunduğu pek çok kişiyi yasadışı yollardan yurtdışına çıkarmaya çalışan göçmen kaçakçılığı şebekesini belirledi. Polis ekipleri 6 ay boyunca teknik ve fiziki takiple 43 şüpheliyi belirledi.

5 İLDE OPERASYON

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 28 Kasım'da İstanbul merkezli, Van, Antalya, Mardin ve Kocaeli'de bulunan şüphelileri yakalamak için ev ve işyeri adreslerine eş zamanlı operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER ARASINDA YOK YOK

Polis ekipleri şüphelilerin kullandığı ev ve işyerlerinde yaptığı aramalarda çeşitli ülke ve kurumlara ait 120 sahte mühür, 128'inin çalıntı olduğu belirlenen çoğu Avrupa ülkerine ait 415 pasaport, 218 çipli kimlik kartı ve sürücü belgesi, farklı ülkere ait 30'u doldurulmuş toplam 330 vize yaprağı, 1000 pasaport ve sahte evrak yapımında kullanılabilecek çeşitli malzeme, sahte evrak yapımı için kullanılan 35 farklı cihaz ve alet, ruhsatsız tabanca ve tüfek, 590 mermi ve fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 100 ABD Doları, 50 gram 24 ayar külçe altın, 2 bin lira, 2 bin 900 Euro ile 200 Pound bulundu. Öte yandan bir şüpheliden polis, MİT ve MOSSAD'a ait kimlik belgelerinin sahtesi ele geçirildi .

FETÖ'CÜ KARI KOCAYI ÖNCE YUNANİSTAN'A ŞİMDİ İSE BRÜKSEL'E YOLLAYACAKLARDI

Polis ekiplerince şebekenin, haklarında Konya'da FETÖ/PDY soruşturmasında aranan ve Yunanistan'a kaçtıkları belirlenen Ensar Çiftçi ve eşi Ayşe Çiftçi'yi Yunanistan'dan Brüksel'e gitme hazırlığında oldukları belirlendi. Bunun üzerine istihbarat birimlerine iletilen konuyla ilgili FETÖ'den aranan karı ve kocanın yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHKP-C'li KADIN HAVALİMANINDA YAKALANDI

Göçmen kaçakçılığı yapan şüphelerin hazırladığı sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan terör örgütü DHKP-C ile ilgili bir suçtan araması bulunan kadın, şebekenin hazırladığı sahte pasaport ve vizeyle Atatürk Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

TEKNİK TAKİP SIRASINDA 87 GÖÇMEN YAKALANDI

Polis ekipleri teknik takibe başladığı zaman, takipteki şüphelilerle irtibata geçen yasadışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan sınırından, havayolu ve deniz yoluyla yurtdışına kaçmak isteyen 87 kişi yakalandı.

İTALYA'YA SAHTE PASAPORTLA GİRMEK İSTEYEN 3 KİŞİ İADE EDİLDİ

Öte yandan yasal olarak, Makedonya-Üsküp'e giden 3 kişi burada şebekeden aldıkları sahte pasaportlarla İtalya'ya girmeye çalışırken yakalandı. Polis ekiplerinin irtibata geçtiği ilgili makamlar 3 şüpheli hakkında İtalya'dan sınırdışı işlemi başlatarak Türkiye'ye yolladıkları öğrenildi.

BU ŞEBEKEDE SAHTE PASAPORT EN UCUZ 5 BİN DOLAR

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurt dışına kaçmak isteyen kaçak göçmenler için göçmen kaçakçılığı şebekesinin en ucuz pasaportu 5 bin dolardan başlayan fiyatlara sattıkları öğrenildi. Şüphelilerin hazırladıkları sahte pasaport ve vizeleri yeni bir hayat vaadiyle sundukları ortaya çıktı.

26 TUTUKLU, 16 ADLİ KONTROL, 1 SERBEST

Emniyetteki işlemleri dün tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 42 şüpheli tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. 26 şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.