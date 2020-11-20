Göçmen kılığında Türkiye'ye sızan terörist yakalandı

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2019 yılında göçmen görüntüsü altında Türkiye'ye giriş yaparak Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarım işçisi olarak çalışan PYD/YPG'li terörist K.A., jandarma tarafından gözaltına alınıp, tutuklandı.
DHA
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