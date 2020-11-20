SON DAKİKA
EN YÜKSEK GÜNLÜK ÖLÜM SAYISI GÖRÜLDÜ! İŞTE SON 24 SAATİN KORONA TABLOSU
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 20 Kasım 2020 17:31

Göçmen kılığında Türkiye'ye sızan terörist yakalandı

2019 yılında göçmen kılığında Türkiye'ye giriş yaparak Ankara'da tarım işçisi olarak çalışan PYD/YPG'li terörist, jandarma tarafından gözaltına alınıp, tutuklandı.

Göçmen kılığında Türkiye'ye sızan terörist yakalandı
A+ A-

2019 yılında göçmen görüntüsü altında Türkiye'ye giriş yaparak Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarım işçisi olarak çalışan PYD/YPG'li terörist K.A., jandarma tarafından gözaltına alınıp, tutuklandı.

DHA

ankara , terörist , ypg
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM