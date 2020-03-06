Göçmen silahı işe yaradı: ''Daha çok para vermek için görüşüyoruz''

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sığınmacı kriziyle ilgili konuştu. Borrell, "AB, Türkiye'ye daha fazla para vermek için görüşüyor ama sığınmacıların baskı unsuru olarak kullanılması kabul edilemez" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Moskova ile Ankara arasında imzalanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi ve 'bloğun' artık 'sivillerin acı çekmemeleri için' yardımlarını hızlandırabileceğini söyledi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de toplanan AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısında konuşan Borrell, "Ateşkes iyi haber. Nasıl ilerleyeceğine bakalım, bu durum İdlib halkına yönelik insani yardım ulaştırılması için bir önkoşul" ifadelerini kulllandı.

NE OLMUŞTU?

34 askerin hayatını kaybettiği İdlib saldırısının ardından Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Sözcüsü Ömer Çelik'in "Artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" açıklamasının ardından mülteciler Edirne sınırına yürümüştü.