Gökçeada da talana açıldı !

Kazdağları’ndaki ağaç katliamı ve siyanürle altın madenciliği faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili tartışmalar sürerken CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün Türkiye genelinde belirlediği bin 102 adet maden sahasını ihaleye çıkardığını duyurdu.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan ve “Doğa talanı”nın haritasını Twitter hesabından paylaşan Tanal, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün “156. Grup İlahe Edilecek Sahalar” başlığıyla askıya çıkardığı ihalelik maden sahaları listesine harita üzerinden bakarak tahribatın korkunç boyutlara ulaşacağını tahmin etmenin zor olmadığını söyledi. Tanal, ülke genelinde kazılmadık, girilmedik sahanın, yeşil alanın kalmayacağını dile getirdi.

DOĞA VE TURİZM CENNETİ GÖKÇEADA’YI DA İHALEYE ÇIKARDILAR

Son maden ihalesine çıkarılan yerler arasında Çanakkale’nin doğası bozulmamış turizm cenneti ilçesi Gökçeada’nın da bulunduğunu belirten Tanal, “Kazdağları gibi altın, gümüş ve bakır madeni arama sevdasıyla güzelim Gökçeada’ya da kıyacaklar. Gökçeada için ihale tarihi 17 Eylül yazıyor. İhale bedeli olarak da 238 bin 700 TL belirlenmiş” bilgisini verdi.

İSTANBUL’U YEŞİLE HASRET BIRAKACAKLAR

İstanbul Şile ve Hatay Amanos’lar başta olmak üzere yine birçok yerde yeşil alanlarda, ormanlık alanlarda maden arama ve işletme faaliyetlerinin yürütüleceğini aktaran Tanal, “İhaleye çıkarılan alanlara baktığımızda ağaç kıyımının Kazdağları’yla sınırlı kalmayacağını söyleyebiliriz. İstanbul’da zaten yeşil alan iyice azalmıştı. Şile’deki madencilik faaliyetleriyle İstanbul’u yeşil alana, doğaya, ağaca hasret bırakacaklar” ifadelerini kullandı.

MADEN SAHALARI İÇİNDE KORUNMASI GEREKEN KÜLTÜR VARLIĞI ALANLAR VAR

CHP’li vekil Mahmut Tanal, ihalesi yapılacak maden sahaları içinde 1. derece SİT alanları, 1. derece arkeolojik SİT alanları, 2. derece SİT alanları, 3. derece arkeolojik SİT alanları, gölet alanları, sulama alanları, korunması gerekli kültür varlığı alanları ve hammadde alanlarının bulunduğunu, belirtilen bazı maden sahalarının ortasından doğalgaz boru hattının, içme suyu isale hattının, demiryolu hattının, kara yolunun, petrol boru hattının geçtiğini anlattı.