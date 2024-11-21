Gökçeada ve Bozcaada feribot seferler iptal edildi

Çanakkale'de Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı seferler iptal edildi.

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Geyikli'den saat 15.00 ve 19.00, Bozcaada'dan ise saat 14.00 ve 18.00 seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 09.00 ve 15.00, Gökçeada'dan saat 07.00 ve 13.00 seferleri planlandığı gibi yapılacak. Ancak, Kabatepe'den saat 13.00, 17.00 ve 21.00; Gökçeada'dan ise saat 11.00, 15.00, 19.00 ve 22.30 seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.