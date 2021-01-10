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  3. 10 Ocak 2021 21:53

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Kuzey Ege Denizi’nde beklenen fırtına nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada’ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi.

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasında yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Diğer hatlarda ise şu an için herhangi bir sefer iptali bulunmuyor. 

 

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