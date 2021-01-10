Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasında yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Diğer hatlarda ise şu an için herhangi bir sefer iptali bulunmuyor.
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