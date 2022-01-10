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Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında 12 Ocak Çarşamba günü yapılması planlanan seferler de iptal edildi. 

Etiketler çanakkale sefer feribot
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