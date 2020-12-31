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  3. 31 Aralık 2020 11:05

Gökçeada'ya feribot seferleri iptal edildi

Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada - Kabatepe hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Gökçeada'ya feribot seferleri iptal edildi
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada - Kabatepe hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre: Kabatepe - Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

 
 

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