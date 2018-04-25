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  3. 25 Nisan 2018 10:31

Gökçek, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Ankara'nın eski büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olacağını öne sürdü.

Gökçek, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
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CHP'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları devam ederken Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'ten, bomba iddia geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Gökçek, CHP'nin adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olacağını iddia etti.

İşte Melih Gökçek Twitter'dan yaptığı paylaşım:

Türkiye biliyorsunuz CHP'nin kararlarını CHP'den önce ben ilan ediyorum... Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum. Bir saat önceye kadar CHP'nin adayı Abdüllatif Şener'di. Ancak büyük kavga oldu, karar değişti. Ve CHP adayı belli oldu. Kim mi? CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu... Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yapılacak ilk kurultayda CHP Genel Başkanı... Kim mi? CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce...


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