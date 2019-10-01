Gökçek döneminde 9 milyon TL fatura kesen firma konkordato ilan etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla görevinden istifa eden Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 449 fidan için belediyeye 9.1 milyon TL fatura kesen şirketin konkordato ilan ettiği ortaya çıktı.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre; İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen konkordato davasından şirkete yönelik, “Bir yıllık kesin mühlet” kararı çıktığı öğrenildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından el değiştirmesi ile eski döneme ait usulsüz harcamalar birbiri ardına ortaya çıkmaya başladı.

Belediyenin Melih Gökçek döneminde tanesi 26 bin TL’ye 400’ü aşkın ağaç satın aldığı belgelendi. Ağaçların satın alındığı Sekiz Tarım Ürünleri Peyzaj İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş, ABB’ye 9 milyon 195 bin 334 TL’lik fatura kesti.

FATURA 9.1 MİLYON TL

ABB’nin iştiraki ANFA Ankara Altınpark adına kesilen 25 Mayıs 2017 tarihli faturaya göre, belediye bütçesinden bir gürgen ağacı için 19 bin 150 TL, bir meşe fidanı için de 16 bin TL ödendi. Toplam fatura tutarı 9.1 milyon TL oldu.

Dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, fatura kesim tarihinden dört ay sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile görevinden ayrıldı. Şirket, Gökçek’in yerine göreve getirilen Mustafa Tuna’dan, ANFA’ya teslim edilen fidanlar karşılığında 13 milyon TL talep etti. Belediye kaynakları, Tuna’nın ağaçların değerinin 13 milyon TL olamayacağını belirterek şirkete bin 300 TL ödeme yaptığını anlattı.

