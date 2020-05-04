Gökçek hakkında şoke eden 17/25 Aralık iddiası

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, FETÖ-AK Parti ayrışmasında “milat olarak kabul edilen” 17/25 Aralık 2013’ten 3 ay sonra, FETÖ’nün yayın organları olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Samanyolu TV, Samanyolu Haber TV, Kanaltürk ve Bugün televizyonlarına 375 bin TL’lik reklam vererek, maddi kaynak sağladığı belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden el çektirilen eski başkan Gökçek, Ankaralı’ya 750 milyon dolara mal olan Ankapark’ın inşaatı sürerken, 2014 yerel seçimleri öncesinde, ulusal televizyonlara “Ankapark reklamı” verilmesi için ihaleye çıktı.

Cumhuriyet’ten Sena Yaşar’ın ulaştığı belgelere göre, davet usulü yapılan ihaleyi 14 Mart 2014’te İstanbul’dan People Ajans, 7 milyon 83 bin 540 TL’ye dönemin dolar kuruyla 3 milyon 250 bin dolara kazandı.

Ankapark’ın reklam filminin ajansa tesliminden sonra ajans, Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminin de bilgisi doğrultusunda Samanyolu TV, Samanyolu Haber, Kanaltürk ve Bugün televizyonlarında da reklam filmini yayınlattı.

Reklam filmi için 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’nün yayın organı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Samanyolu TV’ye 240 bin, Kanaltürk’e 81 bin, Bugün TV’ye 18 bin ve STV Haber’e 36 bin TL ödenirken, Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in yöneticisi olduğu Beyaz TV’ye ise 198 bin liralık ödeme yapıldı.

TARİH DE YANLIŞ ÇIKTI

Öte yandan, 30 Mart 2014’teki yerel seçimlerin hemen öncesinde, mart ayında yayınlanan reklam filminde, Gökçek’in Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine yaptırdığı Ankapark’ın Ağustos 2014’te açılacağı iddia edildi.

Ancak, Ankara Büyükşehir Belediyesi müfettişlerinin tespitlerine göre, Mart 2014’te Ankapark’ın inşaatının yüzde 60’ının bittiği belirlendi. Ağustos 2014’te açılacağı iddia edilen Ankapark, inşaatı tamamlanmamış biçimde, 5 yıl sonraki yerel seçimlerin hemen öncesinde, Mart 2019’da açılabildi.

ERDOĞAN MİLAT DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan "17-25 Aralık milattır. Bu tarihten sonra Gülen'e yardım ve yataklık edenler suçludur" demişti.

PARSEL PARSEL SKANDALI

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Gökçek’in Ankara’yı FETÖ’ye parsel parsel verdiği yönünde açıklamada bulunmuştu.