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  3. 27 Mayıs 2018 10:30

Gökçek Twitter'dan sordu: ''Biz ahmak mıyız ?''

Melih Gökçek döviz kurunun artması nedeniyle Twitter'da açıklamalarda bulundu.

Gökçek Twitter'dan sordu: ''Biz ahmak mıyız ?''
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Melih Gökçek Türkiye'nin ekonomik gündemiyle ilgili Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada dolar kurunun artmasına değinen Gökçek, 'Peki biz bu tezgahı Türkiye'de yer miyiz? Niye biz ahmak mıyız?' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, Türkiye'de son günlerde doların artması hakkında Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

'KRİZ DEĞİL, KÜRESEL SALDIRI'
 
Gökçek yaptığı açıklamada, 'Türkiye'de doların yükselmesi ve Türk parasının değerinin düşmesi kesinlikle kriz değil küresel güçlerin ekonomik saldırısıdır. Putin 2012'de % 64 oy aldı kürsel güçler 6 yılda rublenin değerini %94 düşürdüler. Rus halkı 2018'de Putin'in oyunu % 76'ya çıkarttı. Çünkü Rus halkı bu tezgahı yemedi. Peki bizler bu tezgahı Türkiye'de yer miyiz? Niye biz ahmak mıyız? ' ifadelerini kullandı.

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