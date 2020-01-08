Gökçek'in 550 milyon TL'lik dev yatırımı ortaya çıktı!

AK Partili Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kamu kaynaklarını kullanarak yaptığı savurganlıkların bir yenisi daha ortaya çıktı. Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, daire başkanlarının makamlarında kullanılması amacıyla aldığı bin 250 salon bitkisi ve saksıya yarım milyar lirayı aşkın para harcadığı belirlendi. Gökçek döneminde 2017 yılının Mayıs ayında bin 250 salon bitkisi ve saksıları için alındı. Bunun için 550 milyon TL para ödendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, salon bitkisi ve saksı alımı için 2017 yılının şubat ayında ihale açtı. İhale kapsamında hazırlanan teknik şartnamede bin 250 saksı bitkisi alınacağı bildirildi. Belediyenin hazırladığı listedeki bitkilerin büyük bölümünün Ankara iklimine uygun olmadığı saptandı.

MAKAMLARDA KULLANILMAK ÜZERE…

Salon bitkisi ve saksı alımı işine ilişkin hazırlanan teknik şartnamede de işin amacı şöyle açıklandı: “Belediyemizce organize edilen tören, açılışlar ve belediye birimlerimiz teşrifi ile peyzaj uygulamalarında, Daire Başkanlığımız Bitkisel Ürünler Şube Müdürlüğü merkez seralarında salon bitkisi üretiminde anaç olarak ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Daire Başkan makamlarında kullanılmak üzere salon bitkisi alınması amaçlanmaktadır.”

ALTI FARKLI BİTKİ

Belediyenin 23 Şubat 2017’de açtığı ihale kapsamında, aynı zamanda inşaat ve petrol işleri de yapan bir şirket ile 498 milyon 500 bin TL’lik sözleşme imzalandı. İşin yaklaşık maliyetinin ise 550 milyon TL’yi bulacağı belirtildi. İhale dosyasına göre, belediyeye şu bitkiler alındı:

* Croton Iceton, 300 adet.

* Schefflera Gold Capella, 100 adet.

* Dracaena Compacta, 300 adet.

* Dracaena Song of India, 300 adet.

* Ficus Burgundy, 50 adet.

* Exotic Orchids XL, 200 adet.