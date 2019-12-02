Gökçek'in Ankara otoparklarındaki 1 TL’lik tarifesi iptal edildi

Ankara’daki otopark ücretlerinin 1 TL olmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla görevinden istifa eden Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in Onursal Başkanlığı’nı yaptığı Ankaraspor’un başvurusu ile iptal edildi.

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nce 2018 yılında alınan karar ile otopark ücret tarifesi 24 saat için 1 TL olarak belirlendi. Gökçek’in Ankara’nın işlek yerlerindeki otoparkları düşük fiyatlarla uzun süreliğine kiraya verdiği, Nevin Gökçek’in Onursal Başkanlığı’nı yaptığı SOS Vakfı’nın da aralarında olduğu bazı kişiler ile spor kulüpleri ve vakıflar, Meclis’in kararının iptal edilmesi için dava açtı. İptal davaları reddedilince konu, üst mahkemelere taşındı.

İPTAL EDİLDİ

Ankara’nın kalbi konumundaki Kızılay’da yer alan Kocatepe Otoparkı’nı işleten Ankaraspor da 1 TL’lik otopark ücreti tarifesinin iptali için üst mahkemenin yolunu tuttu. Bölge idare mahkemesi, ilk derece mahkemesince verilen kararı bozarak, otopark ücretlerinin 1 TL olması kararını iptal etti.

OTOPARKLAR BELEDİYE TARAFINDAN İŞLETİLMELİ

Otopark ücretlerinin makul seviyelere getirilerek Belediye bünyesini alınmasını talep eden Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, iptal kararında hiçbir dahli ve etkisi olmadığı öğrenildi. Mahkemenin, otopark ücretlerinin artırılmasının önünü açan iptal kararı akıllara, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Otoparkların tamamı Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmeli ve halkın ödediği ücretler yine halka harcanmalı. Kişilerin, belli başlı ailelerin ve vakıfların cebine para gitmemeli” sözlerini getirdi.

OTOPARKLAR GERİ ALINMAYA ÇALIŞILACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Gökçek’in kendisine yakın isimlere düşük fiyatlarla kiraya vererek rant kapısı haline getirdiği otoparkların geri alınması için hukuki yollara başvuracağı öğrenildi.