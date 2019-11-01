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  3. 01 Kasım 2019 14:15

Gökçek’in araçları yıpranma yüzünden satılamadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Melih Gökçek döneminde büyük paralar ödenerek alınan araçları satışa çıkardı. Gökçek'in istifasından sonra da kullandığı araçlar, yıprandığı için satılamadı.

Gökçek’in araçları yıpranma yüzünden satılamadı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla görevinden istifa eden Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek döneminde büyük paralar ödenerek alınan üç arazi tipi araç satışa çıkarıldı.

Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifasına rağmen iade etmediği 3 zırhlı aracı 31 Mart seçimleri ile göreve gelen Mansur Yavaş geri almıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin canlı yayın yaptığı ihalede, araçlarla ilgili ihaleye giren tek katılımcı olan Mustafa Aşkun, "Araçlar aşırı hor kullanılmış" diyerek geri çekildi. Araçları yıpranma yüzünden alan olmadı.

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