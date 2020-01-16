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  3. 16 Ocak 2020 17:55

Gökçeklerin belediyeden aldıkları başkanlık konutuna icra !

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Başkanlık konutunu eşi ve avukatının şirketinin üzerine aldığı ve konutun icraya vereildiği ortaya çıktı.

Gökçeklerin belediyeden aldıkları başkanlık konutuna icra !
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve kendisinin kullandığı Başkanlık konutunu, eşi ve avukatının şirketinin üzerine satın aldığı, biriken aidat borcunun ödenmemesi nedeniye konutun icraya verildiği ortaya çıktı.

Melih Gökçek’in, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve kendisinin kullandığı Başkanlık konutunu, Belediye Encümeni kararı ile eşi Nevin Gökçek’in ve şahsi avukatının da aralarında olduğu üç kişiden oluşan şirketin üzerine satın aldığı ortaya çıktı.

Mustafa Tuna döneminde alınan karar ile gerçekleştirilen uygulama ile konutu üzerine alan Gökçeklerin biriken aidat borcundan dolayı icraya verildiği belirlendi.

Gökçek’in konutu satın aldığı tarihten sonra konutun aidat borcunu ödemediği öğrenildi. Daha önce belediyeye ait cipin HGS borcunu ödemediği haberleri ile gündeme gelen Gökçek’in birikmiş aidat borcunun 7 bin 464 TL olduğu ifade edildi.

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