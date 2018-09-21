Gökçek'ten Ankapark açıklaması: Parası halkın cebinden çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Ankapark projesinin maliyetini açıkladı. Gökçek, projenin, 1 milyar 450 milyon liraya gerçekleştirildiğini duyurdu.

Gökçek, Twitter’dan yaptığı paylaşımda projenin 400 milyon dolara tamamlandığını belirtirken bu rakam bugünkü kura göre 2 milyar 490 milyon Türk Lirası'na denk geliyor.

Gökçek sosyal medya paylaşımında, “Geçmişteki harcadığımız parayla 1.450.000.000 liraya, dolar bazında yaklaşık 450 milyon $’a mal oldu… Şimdiki dolar kuruna vursam 300 milyon $’ı bulmuyor… Biz onlarca defa söyledik ki Ankapark kar etmek için açılmıyor… Amaç turizim, yerli ve yabancı turisti Ankara’ya getirmek” ifadelerini kullandı.

Ankapark ihalesinde kazanan belli oldu

"PARKIN PARASI HALKIN CEBİNDEN ÇIKTI"

Gökçek, “Parkın parası halkın cebinden çıktı… Bu halk beni belediye başkanı yaparken Ankara’ya yapacağım hizmetler için oy verdi… Ankara ya ANKAPARK’ı yapacağımı söylemiştim… Beni bunun için seçtiler… Ben de verdiğim sözü yerine getirdim” dedi.