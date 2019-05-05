Gökhan Özoğuz, Erdoğan'a kendi sözleriyle yanıt verdi

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin "Neredeyse bütünü usulsüz, sandıkta hırsızlık var" sözlerine Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'dan tepki geldi.

Erdoğan'ın "Sandıktan çıkanı kabul etmiyorsanız, bu demokrasi değildir. Bu totaliter bir anlayıştır." sözlerini söylediği konuşmasının videosunu paylaşan Özoğuz İstanbul seçimlerine ilişkin şöyle konuştu; Bugün bu videoyu gördüm! Sayın Erdoğan'nın konuşması okadar doğru ki...Tek anlamadığım iddia edilen "sandıkta hırsızlık". Her partinin gözlemcileri atmaca gibi sandıkların, çuvalların başında. O bir şeyler ne? O iddia dosyalarında ne var biz de bilsek keşke... Somut bir şeyler mesela!

Erdoğan 'sandıkta hırsızlık var' demişti

"YSK, AK Parti aleyhine karar verilirse, başka başvurabileceğiniz hukuki bir merci var mı? sorusuna Erdoğan, "Örgütlü müdahalenin içinde savcılıklara duyurular var, o ayrı konu, onu zaten savcılıklar bunun da gereğini o delillere dayalı olarak yapacaktır. İşin o boyutu ayrı. Bu işin hırsızlık boyutu var. Bir de sandıkta hırsızlıklar var. Şimdi bu YSK'ya gidiş, sandıktaki örgütlü müdahaleye yöneliktir. O ayrı bir iş ama o diğeri ise ayrı bir konu. Her iki kanaldan bu yürütülecektir. Temennim odur ki en ideal şekilde noktayı koyarız" diye cevap vermişti.

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