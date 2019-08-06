Gökhan Özoğuz'dan AK Partili vekile yanıt !

Siyasi kimliğini açıklamaktan çekinmeyen ve doğruluğuna inandığı konularda da sözünü sonuna kadar savunan şarkıcı Gökhan Özoğuz, gündeme dair pek çok konuyu yakından takip ediyor ve bunlarla ilgili görüşlerini paylaşıyor.

Özoğuz’un gündeminde özellikle son zamanlarda Türkiye’nin ilk maddelerinden biri olan Kaz Dağları var. Yapılan ağaç katliamıyla ilgili olarak çok sayıda tepki paylaşımında bulunan şarkıcının son paylaşımı AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın açıklamalarına bir cevap niteliği taşıyor.

Turan’ın Kaz Dağları’ndaki protestolarla ilgili olarak yaptığı; “Misafirlerimizin aklına, ‘2 yıldır ağaç kesilirken eylem yapmadık da kesim bittikten sonra eylem yapıyoruz, bugün eylem yapmanın ağaçlara faydası yok. Peki kime faydası var?' diye sormak gelmedi mi?” açıklamasını hesabından paylaşan Özoğuz, milletvekiline cevaben şunları yazdı:

“E haberimiz yoktu ki ağaç katliamı olacağından! Bilsek ilk ağaç kesildiğinde korumaya çalışırdık! Kaldı ki bu savunma şekli ne kadar üzücü siz bilmiyor musunuz? Siyanür ile toprağı zelil ederseniz doğayı katledeceğinizi?”