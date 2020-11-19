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  3. 19 Kasım 2020 10:41

Gökyüzünden sürücülere ceza yağdı Kaynak Yeniçağ: Gökyüzünden sürücülere c

Hatay'da helikopter destekli trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 50 sürücüye para cezası uygulandı.

Gökyüzünden sürücülere ceza yağdı Kaynak Yeniçağ: Gökyüzünden sürücülere c
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İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Havacılık Dairesi Başkanlığına ait helikopterle Hatay genelinde trafiğin yoğun olduğu kara yollarında denetim gerçekleştirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürü İdris Kan'ın da katıldığı denetimlerde, helikopterden kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere karadaki ekiplerce cezai işlem uygulandı.

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