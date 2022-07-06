Google Sedat Peker'in ''CV''sini değiştirdi

Organize suç örgütü lideri olmaktan yargılanan Sedat Peker ile ilgili ilginç bir ayrıntı sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Hakkında yakalama kararı bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bu hafta içerisinde yaptığı Twitter paylaşımları ile yeniden gündeme gelerek sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.

Daha önce Youtube üzerinden paylaştığı videolar ile ortaya çıkan Peker, BAE hükümetinin getirdiği yasak sonrası kendine Twitter'ı seçmişti.

Sedat Peker hakkındaki haber ve son gelişmeleri takip etmek isteyenler ise Google arama motoruna 'Sedat Peker' yazınca bir sürpriz ile karşılaştı.

Google organize suç örgütü lideri Sedat Peker'i 'Youtube Fenomeni' olarak tanımladı.