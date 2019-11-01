Göreme Vadisi Danıştay’da!

1985 yılında UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve 1986 yılından itibaren de Bakanlar Kurulu kararı ile milli park statüsü alan Göreme Vadisi, Cumhurbaşkanı kararlı ile milli park olmaktan çıkarıldı.

Konuyla ilgili Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) dikkat çeken bir adım attı. Göreme Vadisi’ni milli park olmaktan çıkartılan Cumhurbaşkanlığı Kararı için yürütmenin durdurulması ve iptal istemi ile Danıştay’a başvurdu.

HKP avukatları tarafından Danıştay’a yapılan başvuruda; Cumhurbaşkanı Kararı’nın Anayasaya ve 2873 sayılı yasa’ya aykırı olduğu, Uluslar arası sözleşmeler yönün işlemin sakat olduğu iptal edilmesi gerektiği belirtildi.

HKP avukatları tarafından verilen dilekçenin sonuç ve istem kısmında, “Göreme Vadisi’nin milli park statüsünden çıkarılmasına dair kararın, 22 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazetenin 30926 sayısında yayınlayan 21 Ekim 2019 gün ve 1673 sayılı Cumhurbaşkanı kararı yetki, şekil, sebep, konu, amaç yönlerinden Anayasaya, Sosyal Hukuk Devleti ilkesine, Kamu yararına, 2873 sayılı Yasa’ya, Kültür ve Tabiat Varlıkları Mevzuatına, Uluslar arası Sözleşmelere, İdare Hukuku İlkelerine usul ve esastan aykırılığı nedeniyle, ileride telafisi çok zor zararlara neden olacağından öncelikle YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ve İPTALİNE karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz” ifadelerine yer verildi.

Suç duyurusunda bulunan HKP’nin açıklaması şöyle:

“HKP, Doğa ve Ülke Sevgisini bu sefer KAPADOKYA için göstererek dava açtı!

Bugüne kadarki her suç duyurumuz, her açtığımız dava, tarihimizi, doğamızı, ülkemizi korumak, insana, hayvana, bitkiye en ufak bir zararı engellemek için yapılan; kısacası evren sevgimizi kanıtlayan davalar ve suç duyuruları...

Gün geçmiyor ki siyasi iktidar tarafından ülkemizde yeni bir tarih düşmanlığı, doğa katliamı ve hukuksuzluk yapılmasın. Bu sefer olmayan Cumhurbaşkanı kararı ile gerekçesiz olarak 33 yıldır Milli Park olan Göreme Vadisi (Kapadokya), Milli Park olmaktan çıkartıldı.

GÖREME VADİSİ, Nevşehir ili Avanos-Ürgüp ilçeleri arasında 40 kilometre alanı kapsıyor. Kapadokya,

92 sit alanı içindedir. Buraları Dünya Mirası Alanı olarak belirlenmiştir. İşte bu nedenlerle Halkın Kurtuluş Partisi olarak, ‘CUMHURBAŞKANI’NIN 21 EKİM 2019 TARİHLİ 1673 SAYILI İŞLEMİNİN ANAYASAYA ve 2873 SAYILI YASAYA DA AYKIRI OLDUĞU’ iddiası ile Danıştayda; YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİ İPTAL DAVASI açtık.

Parti Programı’nın ‘Çevreye Ve Tarihe Saygı’ bölümünden alıntı yaparak, Partimizin halk siyaseti yapmak üzere kurulduğunu ve ülke genelini ilgilendiren tüm meselelerde halkı temsil ettiğini, bu nedenle davanın tarafı

olduğunu belirttik. Halkın Kurtuluş Partisi, hiçbir muhalefet partisinin yapamadığını yapmakta ve gerçek vatanseverliği dosta da düşmana da göstermektedir. Bu düzen böyle gitmeyecektir. Elbette cesur hâkimler, savcılar çıkacak ve tüm haksızlıkların, hukuksuzlukların hesabı sorulacaktır! Bizim davamız budur. Davamız halkların kurtuluş

davasıdır! Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!”