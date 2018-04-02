Araç kundaklayan PKK'lılara operasyon !
Araç kundaklayan PKK'lılara operasyon !
Akkuyu Nükleer santralinde flaş gelişme !
Akkuyu Nükleer santralinde flaş gelişme !
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 9 hedef imha edildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 9 hedef imha edildi
6 Türk kadınına idam cezası verildi !
6 Türk kadınına idam cezası verildi !
Yunanistan'ın sinsi Kardak planı !
Yunanistan'ın sinsi Kardak planı !
16 bin Afrikalı göçmenin nereye gideceği belli oldu !
16 bin Afrikalı göçmenin nereye gideceği belli oldu !
Hijyen sorununa çözüm ! Artık Türkiye'de...
Hijyen sorununa çözüm ! Artık Türkiye'de...
Karadeniz'de alarm ! Başıboş konteynerlar...
Karadeniz'de alarm ! Başıboş konteynerlar...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 02 Nisan 2018 22:58

Görenler hayran kaldı ! İstanbul maviye büründü

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle İstanbul'u simgeleyen yerler mavi ışıklarla aydınlatıldı.

A+ A-

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü sebebiyle bu akşam İstanbul'un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Galata Kulesi başta olmak üzere birçok yer mavi ışıklarla aydınlatıldı.



Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2 Nisan'ın "Otizm Farkındalık Günü" ilan edilmesi nedeniyle "Otizme Mavi Işık Yak" etkinlikleri kapsamında bu akşam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Kulesi ile Beyazıt Saat Kulesi mavi ışıklarla aydınlatıldı.

Nisan ayı boyunca tüm dünyada otizm konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılacak. Otizmin rengi olarak mavi kullanılarak bir farkındalık projesi başlatıldı. Bu akşam bütün dünyada uygulanan mavi ışık kampanyası Türkiye'de de gerçekleştirildi. İstanbul’da 15 Temmuz Köprüsü, Galata Kulesi ile Beyazıt Saat Kulesi, saat 20.00'den itibaren mavi ışıklarla aydınlatıldı.

İHA

farkındalık , otizm , istanbul , hayran
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM