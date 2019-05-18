  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 Mayıs 2019 13:36

Görenler inanamadı ! 2 saat uğraştı...

Erzincan'da ava çıkan balıkçılar 83 kilogram ağırlığında turna balığı yakaladı. Balığı tekneye çıkarmak için 2 saat uğraşan balıkçılar balığı satışa sundu.

Görenler inanamadı ! 2 saat uğraştı...
A+ A-

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde ava çıkan balıkçılar, 83 kilogram ağırlığında, 180 santim boyunda dev turna balığı yakaladı. Balık kilosu 40 TL'den satışa sunuldu.

Erzincan'a 151 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde amatör balıkçılar dev turna balığı yakaladı. Yaklaşık 2 saat süren mücadele ile sudan çıkartılan balık, halk pazarında satışa sunuldu.

Balığı yakalayan olta balıkçısı Serdar Mercan (42), "Fırat Nehri'nde oltaya balık yapıştı. İki saat uğraştıktan sonra balığı sudan çıkartabildim. Balık 180 santim boyunda ve 83 kilogram ağırlığında. Şu an Erzincan rekoru bende. Kendimi bildim bileli balıkçıyım. İlk kez böyle bu büyüklükle balık tuttum" dedi.

Görenleri şaşkına çeviren dev turna balığıyla bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

DHA

balık , erzincan , dev turna balığı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM