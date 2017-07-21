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  3. 21 Temmuz 2017 16:38

Görenler şaşkına dönüyor !

Sakarya'da bir balıkçının oltasına takılan balığın şekli görenleri hayrete düşürüyor.

Görenler şaşkına dönüyor !
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Sakarya'da bir balıkçının oltasına takılan balığın şekli görenleri hayrete düşürdü.

Sakarya'da bir balıkçının oltasına takılan ve daha önce görülmeyen balığın şekli görenleri hayrete düşürdü. Sakarya'da Ahmet Türk isimli bir vatandaş, Kaynarca Reisler göletinde balık tutmaya gitti. Bir süre sonra Ahmet Türk'ün oltasına takılan ve sazanı andıran balığın kafa yapısı görünce heyecanlandı. İlk kez böyle bir balık gördüklerini söyleyen balık severlerden bazıları ise bu balığa öpücük sazanı adı koyduğu öğrenildi.

İHA

gölet , balıkçı , sakarya , olta
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