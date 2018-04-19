THY'den biletlere erken seçim düzenlemesi
THY'den biletlere erken seçim düzenlemesi
Şenol Güneş hastaneye kaldırıldı ! İşte son durumu...
Şenol Güneş hastaneye kaldırıldı ! İşte son durumu...
Erken seçim TBMM Anayasa Komisyonu'ndan geçti
Erken seçim TBMM Anayasa Komisyonu'ndan geçti
Afrin'den kara haber: 1 askerimiz şehit
Afrin'den kara haber: 1 askerimiz şehit
Gaziosmanpaşa'daki hastanede çıkan yangının nedeni belli oldu
Gaziosmanpaşa'daki hastanede çıkan yangının nedeni belli oldu
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme
Erdoğan'ı dinleme davasında flaş karar
Erdoğan'ı dinleme davasında flaş karar
100 bin imza nereye verilecek ? AK Parti'den açıklama !
100 bin imza nereye verilecek ? AK Parti'den açıklama !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 19 Nisan 2018 22:01

Görenler şok oldu ! Korkunç kaza

Seydişehir-Antalya yolunda dinlenme tesisine girmek için yavaşlayan bir TIR'a çarpan motosikletli Kemal Özmen yaralandı.

Görenler şok oldu ! Korkunç kaza
A+ A-

Seydişehir- Antalya yolunda, sürücüsünün dinlenme tesisine girmek üzere yavaşladığı TIR'a çarpan motosikletli Kemal Özmen, yaralandı. Başından ve bacağından yaralanan Özmen'e ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Seydişehir- Antalya yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Antalyadan Nevşehir'e giden Kemal Özmen yönetimindeki 07 EYL 37 plakalı motosiklet, dinlenme tesisine girmek için yavaşlayan Ö. Ç.'nin kullandığıTIR'a çarptı.

Kazada başından ve bacağından yaralanan motosiklet sürücüsü Özmen'e, ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Kemal Özmen'i ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine götürdü.

Kazayla ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan TIR sürücüsü Ö.Ç.  ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

kemal özmen , sürücü , motosiklet
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM