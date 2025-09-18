Görev başında kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Milli Savunma Bakanlığı görevi başında kalp krizi geçiren Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay’ın şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görev başında kalp krizi geçiren Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay’ın şehit olduğu belirtildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in imzası ile yayımlanan taziye mesajında, “Kahraman silah arkadaşımız, 17 Eylül 2025 tarihinde görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize sahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerine yer verildi. (DHA)
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol