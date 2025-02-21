Görevden alınan belediye başkanı Ahmet Özer için istenen ceza belli oldu
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Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
DHA
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