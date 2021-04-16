Görevdeyken kaza geçiren asker şehit oldu

Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın, Hakkari'de, görev sırasında geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra şehit düştü.

Hakkari'de görev başında ayağı kayıp suya düşen ve boğulma tehlikesiyle kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'ın şehadet haberi, merkez ilçe Yeşilyurt'a bağlı Şeyhbayram Mahallesi'nde oturan babası ile annesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Acı haberi alınca sinir krizi ve baygınlık geçiren şehit yakınlarına, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti.

Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Evli olan ve 2 çocuğu bulunan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'ın cenazesinin yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Adana'nın Yüreğir ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın için taziye mesajı yayımladı.

Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

"Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Günaydın'ın fotoğrafına da yer verildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de bir mesaj yayımlayarak şehit Ramazan Günaydın'a Allah'tan rahmet diledi.