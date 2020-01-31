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  3. 31 Ocak 2020 14:46

Görkem Sertaç Göçmen için zorla getirme kararı

Ataköy'de hakim ve savcılar lojmanından ateş ettiği iddiasıyla yargılanan Görkem Sertaç Göçmen, duruşmaya gelmeyince hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

Görkem Sertaç Göçmen için zorla getirme kararı
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Ataköy'de hakim savcı lojmanından silah ile ateş ederek 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Görkem Sertaç Göçmen, duruşmanın 3. celsesine katılmadı. Mahkeme, duruşmaya katılmayan Göçmen hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına hükmetti.

KIZ ARKADAŞINI DARP EDİP, YAYALARI EZMİŞTİ

Annesi hakim, babası savcı olan Görkem Sertaç Göçmen, 2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Bakırköy'de kız arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle kendisine engel olmak isteyen vatandaşların üzerine arabasını sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Sanık Göçmen'in tutuklu yargılandığı davada tahliyesine karar verilmişti.
 

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DHA

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