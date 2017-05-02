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  1. 02 Mayıs 2017 21:49

Görüntülemek istediği hortuma kapıldı !

Şanlıurfa'da cep telefonuyla görüntülemek istediği hortuma kapılan adam zor anlar yaşadı.

Görüntülemek istediği hortuma kapıldı !
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Şanlıurfa'da cep  telefonuyla yaklaşık 15 metre uzağında oluşan hortumu görüntülemek isteyen kişi,  çevresini saran hortuma kapılınca panik yaşadı. Hortuma kapılan Yıldız, "Aniden  fırtına çıktı hortum bizi içine aldı. Ben de çekim yaparken beni de kapacaktı" dedi.

Şanlıurfa'da bir kişi şiddetli rüzgarın etkisiyle  oluşan hortumu cep telefonuyla görüntülemek isterken çevrelerini saran hortuma  yakalanınca zor anlar yaşadı. 

Tarihi Göbeklitepe Kazı Alanı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan 24  yaşındaki HASAN Yıldız, şiddetli rüzgarın etkisiyle yaklaşık 15 metre yakınında  oluşan hortumu cep telefonuyla görüntülemek istedi.

Kayda girip 35 saniye çevresindeki hortumun çekimini yapan Yıldız,  uzaklaştığını düşündüğü hortumun bir anda kendisine doğru gelmesiyle zor anlar  yaşadı.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Yıldız, "Aniden fırtına çıktı,  hortum bizi içine aldı. Ben de çekim yaparken beni de kapacaktı. Çok şükür bir  zararımız yok. Biraz şiddetliydi sarsıldım baya ama düşmedim." diye konuştu.

Olay hemen yakınında gerçekleşen Vehbi Kaçar da hortumun  uzaklaşacağını düşündükleri anda kendilerine yaklaştığını vurgulayarak, "Hortum  bize doğru geliyordu. Hasan da hemen telefonuna kameraya aldı. Biz gideceğini  düşünüyorduk bir anda üzerimize geldi. Hemen bizi sardı ben o an korktum ve  çevremdeki demiri tuttum." şeklinde konuştu.

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde 15 metre uzağındaki hortumu çeken  Yıldız'ın, saniyeler içerisinde kendini saran hortumun içinde kalarak yaşadığı  panik anları yer aldı.

hortum , fırtına , şanlıurfa