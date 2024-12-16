Görüntüler boğazın derinliklerinden: İşte 33 yıldır İstanbul Boğazı'nda yatan batığın son hali

Serbest dalışçı ve su altı belgeselcisi İsa Şahintürk, İstanbul Boğazı'nda 14 Kasım 1991 tarihinde batan gemiye dalış gerçekleştirerek batığı görüntüledi.

Serbest dalışçı ve su altı belgeselcisi İsa Şahintürk, 14 Kasım 1991 tarihinde Karadeniz'den Marmara'ya seyrederken, yoğun sis nedeni ile ‘Madonna Lily' isimli yük gemisine çarparak Anadolu Hisarı yakınlarında batan, Lübnan Bayraklı “Rabunion 18” isimli, 20 bin koyun taşıyan canlı hayvan gemisine dalış gerçekleştirerek batığı görüntüledi.

Serbest dalışçı İsa Şahintürk, “Son dalışımızda 1991 yılında batan 20 binden fazla koyunu taşırken batan gemiye dalış yaptık. Bu koyunların birçoğu o zamanlar su yüzeyine çıkmış, aynı zamanda gemide yakıt da olduğu için su yüzeyi mazota bulanmış. Canlı çıkan koyunlar oradaki vatandaşlar tarafından kesiliyor. Bu batığı biz gazetelerden daha önce görmüştük. İlk defa dalış yaptık, normalde derinde ve karanlıkta. Havanın ve rüzgarın müsait olduğu bir ana denk getirip batığa indik. Geminin bir ucu 20 metrelerde, diğer ucu ise 50 metrelerde ve karanlıkta. Gemiye inmek zor oluyor, hem karanlık hem bilinmezlik hem de uzun zamandır orada olduğu için geminin üzerine takılan olta ağları var bu yüzden biraz da riskli. O sebepten biraz kısa bir serbest dalış yaptık, nefes tuttuğumuz için çok derinlerine inemedik, geminin uç kısımlarına dalışlar yaparak gemiyi görüntüledik” dedi.

“Devasa bir gemi, küçük bir dağ parçasının üzerinde gibi hissediyorsunuz”

Geminin konumunun Rumeli Hisarı açıklarıyla, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında olduğunu belirten Şahintürk, “Çok büyük bir gemi yani 20 binden fazla koyunun sığdığı bir gemi, bir ucu da boğazın dere yatağında yani derin kısmında. Böyle bir gemi olduğunu biliyorduk ama tam yerini bilmiyorduk, bir arkadaşım balık avlamak için dalış yaptığında gemiye denk geliyor ve gemiyi buluyor. Devasa bir gemi, gemi olduğunu anlayamıyorsunuz sanki küçük bir dağ parçasının üzerinde gibi hissediyorsunuz, detaylı baktığınızda gemi olduğunu anlıyorsunuz. Üzeri midyelerle kaplanmış ve boğazın zemini ile görüntü olarak neredeyse aynı ama geminin orta kısımlarına geldiğimizde orada koyunların bulunduğu ızgaralar var ve geminin hatları daha net gözüküyor.” ifadelerini kullandı.

“Çevre felaketine yol açacağı için gemi çıkartılmıyor"

Gemi battığında büyük bir çevre kirliliğinin olduğunu söyleyen Şahintürk, “Battığında birçok koyun yüzeye çıkıyor, akıntı boyunca Kabataş'ta vesaire herkes görüyor koyunları ve koyun cesetleri çevre kirliliğine, endişeye yol açıyor. Bu yüzden yetkililer gemiyi çıkartmak ile ilgili herhangi bir çalışma yapmıyor çünkü binlerce koyun cesedinin Boğaz'da daha fazla yayılması ve yüzmesi çok büyük bir çevre felaketine yol açacağı için gemi çıkartılmıyor. Aynı zamanda gemide yemler ve yakıtlar da var bu yüzden daha fazla bir çevre felaketi olmasın diye müdahale edilmiyor” şeklinde konuştu.

İHA