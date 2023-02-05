Görüntüleri Özdağ yayınladı: Suriyeliler Trabzon’da racon kesiyor
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın paylaştığı görüntülerde bir grup vatandaşın tepki gösterdiği görüldü.
Türkiye'deki yabancı uyrukluların varlıkları tartışılmaya devam ederken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Twitter'da "Suriyeliler Trabzon’da racon kesiyor" paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
Olayın neden kaynaklandığı açıklanmazken Özdağ yaptığı paylaşımda “Ve Suriyeliler Trabzon’da Karadeniz çocuklarına racon kesiyor. Bu işin sonu kötü. Bir gün birisi kalkıp ‘Devlet yollamaz ise biz yollarız’ diyecek. Bunun olmaması için 13 milyon sığınmacıyı yollayalım ve sınırlarımızı koruyalım” ifadelerini kullandı.
Ve Suriyeliler Trabzon’da Karadeniz çocuklarına racon kesiyor.— Ümit Özdağ (@umitozdag) February 5, 2023
Bu işin sonu kötü.
Bir gün birisi kalkıp “Devlet yollamaz ise biz yollarız” diyecek.
Bunun olmaması için 13 milyon sığınmacıyı yollayalım ve sınırlarımızı koruyalım. pic.twitter.com/YPHD8JV68b
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