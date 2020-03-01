''Görüşürüz Türkiye, bir daha gelmem'' sözlerine tepki !

İdlib'de rejimin hain saldırısı sonrası 34 şehit vermemizin ardından, Türkiye sınır kapılarını açtı ve Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenleri engellememe kararı aldı. Sınırı geçen bir göçmenin, "Görüşürüz Türkiye, bir daha gelmem" şeklindeki söylemleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Bazı kullanıcılar bu durumu "nankörlük" olarak nitelendirdi.



Suriye'nin İdlib kentinde rejimin hain saldırısı sonrası 34 askerimizin şehit olmasının ardından, Türkiye dikkat çeken bir karara imza atarak sınır kapılarını açtı ve Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri engellemeyeceğini açıkladı. Bunun üzerine 80 binin üzerinde göçmen sınır kapılarını geçerek Avrupa'ya gitmek için harekete geçti. Avrupa yolunu tutan göçmenlerden birinin Türkiye sınır kapısını geçerken sarf ettiği sözler sosyal medyada büyük tepki çekti.

"BİR DAHA GELMEM"

Sınır kapısını geçen Suriye asıllı bir göçmenin, "Görüşürüz Türkiye, bir daha da gelmem" şeklindeki ifadeleri büyük tepki topladı. Kullanıcılar, bu söylemleri "nankörlük" olarak nitelendirirken görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte sosyal medyada gelen tepkilerden bazıları:

GÖÇMENLERE YUNAN ASKERİNDEN GAZ BOMBASI MÜDAHALESİ

İdlib saldırıları sonrası Türkiye sınır kapılarını açma ve Avrupa'ya geçmek isteyen mültecileri engellememe kararı almıştı. Bu doğrultuda 80 binin üzerinde mülteci Avrupa'ya gitmek için Türkiye sınırını geçti. Göçmenlerden binlercesi de Yunanistan sınırına akın etti. Yunan askerlerinin geçişine izin vermediği göçmenler tampon bölgede çaresiz bekleyişlerini sürdürüyor. Yunan askerleri, sınırı geçmek isteyen düzensiz göçmenlere gaz bombası ile müdahale etti.

YUNAN ASKERLERİ DÜN SABAH TEL ÖRGÜLER ÇEKMİŞTİ

Sınır hattını önceki gün otobüsler ile kapatan Yunanistan askerleri, dün sabah ise tel örgüler çekmişti. Pazarkule Sınır Kapısı önü ve çevresindeki tel örgüler arkasında bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler ile Yunan askerleri arasında dün zaman zaman gerginlik yaşandı. Yunanistan askerleri, tel örgüleri aşmak isteyen göçmenleri gaz bombası atarak dağıtmaya çalıştı.