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  3. 07 Mayıs 2018 16:34

Gösteri yapayım derken canından oluyordu !

Mersin'de düzenlenen traktör pazarı açılışında traktörle gösteri yapan bir kişinin aracı devrildi.

Gösteri yapayım derken canından oluyordu !
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Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen traktör pazarı açılışında 1940'lı yıllara ait traktörü ile gösteri yapan bir kişi, aracın devrilmesi sonucu ölümden döndü.

Tarsus Traktörcüler Sitesi'nde gerçekleştirilen Çukurova'nın ilk traktör pazarının açılış etkinliğinde facianın eşiğinden dönüldü. Davullu-zurnalı etkinlikte kalabalığın ortasında 1940'lı yıllara ait traktörü ile gösteri yapan İsmail Yalçın, daire çizdiği sırada kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu ölümden döndü.

Devrilen traktörün altında kalmaktan son anda kurtulan sürücü, çevredeki vatandaşların da yardımı ile ayağa kalkarken, araçtan dumanlar yükseldi. 

Traktör tamircisi İsmail Yalçın, kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, devrilen traktör çevredekilerin de yardımı ile kaldırıldı. Yalçın, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, o anlar bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye görüntülendi. 

İHA

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