Göz Alıcı Düğün Kombini Önerileri

Göz alıcı düğün kombini oluşturmanın bir numaralı kriteri mevsime uygun seçimler yapmaktır.

Katılacağınız hangi mevsimde öğrenmeli ve kombininizi bu doğrultuda oluşturmalısınız. Abiye elbiseler, kadınların düğün kombini olarak en sık tercih ettiği parçalardır. Erkek takım elbise modelleri ise düğün kombinlerinde erkekler tarafından sıkça tercih edilir. Abiye elbise modellerinin yanında düğün için pantolon bluz kombinleri veya tulum modelleri de kişinin zevkine göre düğün kombini olarak tercih edilebilir. Yaz düğünlerinde; staplez, askılı, kelebek kol ya da kayık yaka gibi modeller uygun olurken, kış aylarında ise gigot kol ve juliet kol kesimlerindeki elbiseler uygundur.

Düğün Kombinleri Nelerdir?

Düğün kombini yaparken mekâna uygun giyinmek önemlidir. Kır düğünü, sade bir düğün veya nikah daveti gibi farklı mekan ve organizasyonlara uygun giyinilmelidir. Sade bir düğün organizasyonuna katıldığınızda ten, saç ve göz renginize uygun sade ve şık bir şifon elbise tercih edebilirsiniz. Örneğin; kır düğünü için ayakkabı olarak kısa ve kalın topuklular, dolgu topuklar veya babet gibi düz ayakkabılar giyilmelidir. Erkekler için spor takım elbiseler, erkek düğün kombinleri 2020 dendiğinde akla gelen ilk parçalardır. Bu modeller, günümüzde popülerliğini hala kourmaktadır. Spor düğün kombinleri kadınlar için de oluşturulabilir. Spor tarzda üretilmiş takımları tercih eden beyler ile uyumu yakalamak isteyen hanımlar, bu tarz kombinleri sıklıkla tercih eder.

Kır Düğünü Kombinleri

Kır düğünü doğa ile iç içe bir ortamda organize edilir. Bu nedenle floral desenlere sahip düğün elbiseleri, bu tarz organizasyonlar için oldukça uygundur. Floral desenler içinde büyük güllü desenler ve minik çiçekli modeller bulunmaktadır. Kır düğünlerinde tercih edebileceğiniz modellerden biri de şifon elbiselerdir, ayrıca bu organizasyonlarda kısa abiye elbise modelleri de sıkça kullanılır. Elbise modellerinde zengin çeşitlilik sunan Lela markasını ziyaret ederek markanın kır düğünleri için uygun olan ürünlerini inceleyebilirsiniz.

Sade Düğün Kombinleri

Sade düğün kombinleri yapmak istiyorsanız, desenli gece elbisesi modellerinin dışında daha düz blok renklere bakabilirsiniz. Sade bir düğünde giyilecek pantolon bluz kombinleri de sizi şıklığa taşıyabilir. Şık bir bluz ve klasik tarza sahip bir pantolon ile topuklu ayakkabılarınızı kombinleyebilirsiniz. Aynı zamanda sade bir düğün için pantolon tunik kombinleri de oldukça doğru bir seçim olacaktır.

Nikah Daveti Kombinleri

Nikah daveti kombinleri, düğün kombini kadar gösterişli olmamalıdır. Bu nedenle nikah için etek kombinleri yapabilirsiniz. Nikah davetleri de günümüzde açık ya da kapalı alanlarda yapılabilmektedir. Açık alanlarda yapılan nikah davetlerinde erkek yazlık düğün kombinleri de sıkça merak edilmektedir. Klasikten uzak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen bu davetlerde, keten gömlekler ve pantolonlardan oluşan spor düğün kombinleri erkekler için kurtarıcı olacaktır.

Yazlık Düğün Kombinleri

Yazlık düğün kombini seçenekleri zengindir. Karpuz, kelebek ve yarım kol gibi farklı modeller mevcuttur. Kendi vücut ölçülerinize göre farklı askı ve yaka modellerini tercih edebilirsiniz. Yazlık düğün kombini yaparken en merak edilenlerden biri de elbiselerin kısa mı yoksa uzun mu olması gerektiğidir. Bu konuda bir kesinlik olmamakla birlikte organizasyona uygun olarak hem uzun hem de kısa abiye modellerini seçebilirsiniz. Düğün etek kombinleri de yaz düğünlerinde, kadınların en sık tercih ettiği parçalar arasındadır.

Yazlık Düğün Kombinleri Kadın

Yazlık düğün kombinleri yapmak, kadınlar için oldukça zorlayıcı olabilir. Klasik yaz düğünlerini bir adım öteye taşımak isteyenlerin tercihi olan açık hava düğünlerinde, yapılacak olan düğün kombini doğaya dönük olmalıdır. Bu tarz ortamlarda, ince topuklu ya da çok klasik bir abiye giymeniz absürt durabilir. Daha floral desenli, uçuş uçuş tül detaylı elbiseler ve hasır topuklu ayakkabılar ile düğün kombini yapabilirsiniz. Yaz için açık hava düğünlerinde tercih edilebilecek bir diğer seçenek ise kumsalda ve deniz kenarında yapılacak olan düğünlerdir. Bu nedenle sizi zorlamayacak olan babet ve sandalet gibi düz taban ayakkabı modellerini tercih etmelisiniz. Havanın çok sıcak ve nemli olma olasılığı baz alındığında, sahil için düğün kombininizde dar elbiseler yerine daha bol ve salaş abiyeler tercih edebilirsiniz.

Yazlık Düğün Kombinleri Erkek

Yazlık düğün kombini erkekler için daha çok kumaş türleri ve renkleri açısından farklılık gösterir. Her zaman olduğu gibi bu organizasyonlarda da takım elbise erkekler için vazgeçilmezdir. Yaz aylarında siyah ya da gri takım elbise modellerinin yanında daha çok krem, beyaz ve bej rengi gibi açık renkli takım elbise modelleri, erkekler tarafından daha çok tercih edilmelidir. Yaz aylarındaki düğün kombini için kalın kumaşlar yerine poplin, keten ve şile bezi gibi daha ince kumaşlar tercih edilir. Bu nedenle yazlık düğün kombini seçeneklerinin gömlekleri daha çok şile bezi ve poplin kumaştan tasarlanırken takım elbise modellerinde kalın kemer ya da yelekler çok fazla tercih edilmemektedir.

Erkek Düğün Kombinleri

Erkek düğün kombinleri arasında öncelik her zaman takım elbiselere aittir. Erkekler, düğün kombini için farklı renk, desen ve kumaşlardan üretilen takım elbiseleri tercih eder. Kış aylarında; siyah, bordo, haki yeşili ve lacivert takım elbise modelleri tercih edilirken yaz aylarında ise genellikle bej, krem gibi açık renkler tercih edilir. Takım elbise fiyatları da bu seçimde oldukça önemlidir. Bu nedenle bütçenize uygun modelleri tercih etmelisiniz. Erkekler için kış düğün kombinlerinde; gömlek, kravat, yelek, ceket ve pantolon bulunurken yazlık düğün kombinleri erkek için çoğunlukla yeleksiz yapılır. Siz de farklı modeller arasından tarzınıza en uygununu tercih edebilirsiniz.

Spor Düğün Kombinleri Erkek

Özellikle kır ve kumsal düğünlerinde, spor düğün kombini oluşturmanız mümkün. Bunun için klasik bir takım elbisedeki gibi ceket ve pantolonunuzu aynı renkte ya da desende tercih etmenize gerek yoktur. Örneğin; açık bir kot rengi ya da krem rengi bir pantolon ile acı kahve ya da haki yeşili bir ceketi kombinleyebilirsiniz. Dilerseniz ceket kullanmayıp sadece spor şık bir gömlek tercih ederek daha casual bir görünüm elde edebilirsiniz. Spor şık bir düğün kombini için pantolon seçimini ise bilek modellerden yana kullanmalısınız.

Gömlek Pantolon Kombinleri

Klasikten biraz daha uzak beylerin en tercih ettiği düğün kombini ise gömlek-pantolondur. Düğün için ceket giymek eğer bir kural değilse, şık bir gömlek ve beraberinde bir pantolon ile de harika bir görünüm elde edebilirsiniz. Düğünde giyilecek pantolon kombinleri arasında; chino, iplikli, yün ve kadife modeller yer alır. Chino ve iplikli pantolon modelleri ile beraber ince ve yaz aylarına uygun poplin, keten ve şile bezi gibi kumaşlardan üretilen gömlek modelleri kombinlenebilir. Kışlık düğün kombini yapıldığında ise kadife tercih edilebilir.

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Kadın Düğün Kombinleri

Düğün kombinleri kadınlar için erkek kombinine kıyasla çok daha fazla seçeneğe sahiptir. Abiye elbiseler, ceket-pantolon kombinleri ve etek-bluz kombinleri gibi birbirinden farklı seçenekler vardır. Düğün pantolon kombini daha maskülen bir tarza sahip kadınlar tarafından sıkça tercih edilir. Abiye elbise ise feminen bir görünümün en büyük tamamlayıcısıdır. Düğünler için tıpkı bir takım elbiseyi andıran ceket pantolon kombinleri de yapılabilir. Daha zarif bir görünümü benimseyen kadınlar ise saten elbise gibi gösterişli bir kumaşa sahip modelleri tercih ederek, tarzlarını ortaya koyabilir.

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Düğün Elbiseleri

Düğün elbiselerinin birçok farklı modelde tasarlanması mümkündür. Balık, prenses, yırtmaçlı, tek omuz, çift askılı, straplez, çan, saray elbisesi, çarliston ve drapeli elbise gibi farklı düğün elbiseleri mevcuttur. Kendi zevkinize ve fiziğinize göre kısa ya da uzun abiye elbiseleri tercih edebilirsiniz. Yaz aylarında en sık tercih edilen abiye elbise modelleri arasında balık elbiseler yer alır. Diz altına kadar bedene tam oturan ve diz altından açılan elbise modeli ile tıpkı bir deniz kızı gibi görünebilir ve gecenin en büyüleyici kadını siz olabilirsiniz.

Abiye Elbiseler

Düğün için elbiseler araştırılmaya başlandığında abiyeler ilk akla gelenlerdir. Abiye modellerinin içerisinde askılı ve uzun kollu gibi farklı tasarımlar bulunur. Abiye elbiseler, modelleri ve desenleri dışında, renklerine göre de ayrılır. Yaz aylarında çoğunlukla pembe, sarı, turuncu gibi canlı renkler tercih edilirken kış aylarında çoğunlukla siyah, bordo, mürdüm, saks mavisi, zümrüt yeşili gibi daha koyu renkler tercih edilmektedir. Abiye elbise seçiminde dikkat edilen bir diğer nokta ise elbisenin kesimidir. Daha düz bir fiziğe sahip kişiler dar kesim ürünleri tercih ederken, bölgesel olarak fazlalıkları olan kadınlar ise genellikle daha bol kesim ürünleri tercih eder.

Pantolon Kombinleri

Düğün kombini yapmak için sadece abiye elbiseler tercih etmek zorunda değilsiniz. Düğünde giyilecek pantolon bluz modelleri ile de şık olabilirsiniz. Düğün için şık pantolon bluz kombinlerini oluşturmak isterseniz öncelikli olarak uygun bir pantolon modeli tercih etmelisiniz. Cigarette pantolon modelleri klasik kesimleri ile düğün kombinleri için oldukça uygundur. Düğünde pantolon kombini yaptığınızda gösterişli bir stiletto modeli tercih ederek kombininizi parlatabilirsiniz. Kış için oluşturulan düğün kombini için pantolon ve bluz ikilisi oldukça kurtarıcıdır. Markastok’ta yer alan farklı renk ve dokulardaki kadın pantolon modellerine göz atabilirsiniz.

Ceket Pantolon Kombinleri

Ceket pantolon kombinleri sadece erkek giyim kombinlerinde kullanılmaz. Maskülen bir tarza sahip olan kadınlar da bu kombini yapabilir. Düğün için ceket pantolon kombinleri yaparken ceket içine tercih ettiğiniz bluzu daha sade seçebilir ve ceketinizi görece daha gösterişli bir model seçebilirsiniz. Payet kaplı bir ceket ile yaptığınız düğün kombini sayesinde organizasyonda göz kamaştıracaksınız. Krem ya da bej tonlarında bir bluz ile neon renklerdeki ceketleri kombinleyerek düğün için uygun bir kombin yapabilirsiniz. Düğünde pantolon kombini yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, ceketin boyunuzu kesmemesidir. Pantolonun beli ile aynı boy biten ceketler tercih ettiğinizde bacak boyunuz daha uzun görünecektir. Basen bölgesini kapatan bir ceket tercih tercih etmek istiyorsanız, pantolon seçiminizi skinny diye adlandırılan dar pantolon modellerinden yana kullanmalısınız.

Şık Pantolon Bluz Kombinleri

Şık pantolon bluz kombinlerinin vazgeçilmezi olan bluz modelleri arasında transparan, halter yaka, kalp yaka, askılı gibi tasarımlar vardır. Bu bluzları, cigarette ve boru paça gibi farklı pantolonlar ile kombinleyebilirsiniz. Örneğin; geniş paça pantolonlar ile göbeği açıkta bırakan crop top bluzları kombinlemeniz, bacak boyunuzu olduğundan daha uzun gösterecek, bel hatlarınızı ortaya çıkaracak ve daha ince bir görünüme kavuşmanıza yardımcı olacaktır. Cigarette pantolon modelleri ise daha klasik bir görünüme sahiptir. Bu klasik görünümü biraz olsun kırmak ve düğüne uygun hale getirmek için ince ip askılı saten bir bluz ile kombinleyebilirsiniz. Bu sayede şık bir düğün kombini yaparken aynı zamanda elbise giymeden de çekici bir görünüm elde edebilirsiniz.

Etek Kombinleri

Etek kombinleri, elbise ve pantolon kombinlerinden sonra en sık tercih edilen düğün kombinidir. Şık bir bluz ile kombinleyeceğiniz etek, sizi düğünün en güzel kadını yapabilir. Etek modelleri arasında düz kesim, kalem, pilili, büzgülü, asimetrik gibi farklı modeller yer alır. Kendi bedeninize uygun bir etek modelini tercih ederek, düğünde en şık siz olun. Örneğin; beliniz ince ve basenleriniz görece daha kalın ise kalem etek giydiğinizde basen bölgeniz ön plana çıkar. Eğer basen bölgenizi saklamak istiyorsanız pileli ya da kalem etek modellerini değil çan etek modellerini tercih edebilirsiniz. Bilek boy bir etek tercih ettiğinizde, uzun topuklu bir ayakkabı giyerseniz daha uzun ve ince bir görünüme sahip olabilirsiniz. Yüksek belli etekleri ise dikkatli bir şekilde seçmelisiniz. Fazla yüksek belli bir etek üst vücudunuzu olduğundan daha kısa göstererek proporsyonunuzda bir bozukluk varmış gibi algılanmasına yol açabilir. Farklı etek modelleri ile oluşturabileceğiniz düğün kombini çeşitleri için doğu adres Markastok!