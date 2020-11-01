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  3. 01 Kasım 2020 12:02

Göz doktoru oğlunu ziyarete gitti, depremde vefat etti

Muğla'dan İzmir'de yaşayan oğlunu eşi ile birlikte ziyarete giden Ali Bildirici depremde enkaz altında kalarak vefat etti.

Göz doktoru oğlunu ziyarete gitti, depremde vefat etti
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Muğla'dan İzmir'de yaşayan oğlunu eşi ile birlikte ziyarete giden Ali Bildirici depremde enkaz altında kalarak vefat etti.

Muğla'dan eşiyle birlikte İzmir'de yaşayan göz doktoru oğlu Çağdaş Bildirici'nin yanına giden Ali Bildirici, Rızabey apartmanında bulunduğu sırada meydana gelen 6,6'lık depreme yakalandı. Depremde bina yıkılırken, Bildirici, eşi ve oğlu enkaz altında kaldı. Depremde Ali Bildirici ile aynı evde olan eşi ve oğlu Çağdaş'ın farklı odalarda oldukları için kurtuldukları öğrenilirken, Ali Bildirici ise vefat etti.

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