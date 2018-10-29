Göz gözü görmeyecek ! Soğuk hava gitti ama...

Hafta ortasından bu yana Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava ülkeyi terk etti. Sıcak havanın etkisi önümüzdeki günlerde de devam edecek. Fakat cuma gününe kadar başta İstanbul olmak üzere bazı illerde puslu hava etkili olacak.



Geçtiğimiz hafta hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düştü. İç bölgelerde hava sıcaklıkları sıfırın altına düşerek devam eden zirai faaliyetler için don riski oluşturmuştu.

Yapılan son tahmin ve meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki bir hafta boyunca Türkiye, yüksek basınç merkezi ile Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkisinde kalacak. Bu nedenle önümüzdeki hafta boyunca yağış beklenmiyor. Ancak yüksek basınç ve açık havadan geceleri radyasyon kaybı sebebiyle Marmara bölgesi ile yurdun iç kesimlerinde gece ve özellikle sabah erken saatlerde yer yer sis ve pus oluşumu meydana gelecek.

Hava sıcaklıklarının ise önümüzdeki hafta boyunca hissedilir derecede artarak iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 5-8 derece, doğu bölgelerinde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















