Göz kapağını köpek parçalayan kadın isyan etti: Bir kez olsun aramadı

Kirpik bakımı için güzellik salonuna giden kadın, mekanın sahibine ait köpeğin saldırısına uğramıştı. Talihsiz kadın köpeğin sahibine isyan etti.

ABD'nin Georgia eyaletinde kirpik bakımı yaptırılmak için bir güzellik merkezine giden Kelsey Salmon, burada mekanın sahibine ait köpeğin saldırısına uğradı.

TELEFONUNU ENGELLEDİ

23 yaşındaki kadın yaşadıklarını anlattığı bir video kaydetmiş ve bunu TikTok hesabından yayınlamıştı. Kirpik teknisyeninin köpeğinin saldırısına uğrayan Kelsey, korkunç saldırıdan bu yana onu bir kez kontrol etmediğini hatta telefondan engellediğini dile getirdi.

Talihsiz kadın şimdi tıbbi masraflarının söz konusu kadın tarafından karşılanmasını istiyor. 10 gün boyunca hastanede kalan Kelsey, bir davayla zengin olmaya çalışmadığını, sadece tıbbi faturalarının ödenmesini istiyor.

MASRAFLAR 30 BİN DOLAR

Kelsey, halihazırda iki hastane değiştirdi ve tedavinin masraflarının toplamda 30 bin doları bulabileceği belirtildi. 23 yaşındaki kadın, "Köpeğim birinin göz kapağını ısırsa, her gün kontrol ederdim. Nasıl olduğumu sormayı umursamamak bile kalpsizce.

Kirpik teknisyeni bana olay anında bile yardımcı olmadı, şok edici bir şekilde kanamayı durdurmak için bana kirli bir bez parçası verdi.

Dava konusuna gelince, ondan para almak umurumda bile değil, onun parasına ihtiyacım yok, sadece tıbbi masraflarımın karşılanmasını istiyorum'' diyor.