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Gözaltına alınan DEM Partili belediye başkanı için karar verildi

Gözaltına alınan DEM Partili belediye başkanı için karar verildi
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Siirt'in Kurtalan Belediyesi Eş Başkanı Sadiye Aktin'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Aktin daha sonra serbest bırakıldı.

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheli yakalandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında DEM Partili Kurtalan Belediyesi Meclis Üyesi ve Eş Başkanı Sadiye Aktin ile DEM Parti ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ilçe eş başkanlarının da aralarında olduğu 5 şüpheli, "terör örgütü propagandası" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Aktin, ifadesinin ardından serbest bırakılırken diğerler isimlerin işlemleri devam ediyor.

DHA

Etiketler dem parti kurtalan belediye başkanı sadiye aktin
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