Gözaltına alınan kadın komedyenin sosyal medya hesapları ve YouTube kanalları kapatıldı!
Stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan komedyen Tuba Ulu hakkında yürütülen soruşturmada Ulu’nun X hesabı ve YouTube kanalı "milli güvenlik ve kamu düzeni" gerekçesiyle Türkiye’den erişime engellendi.
Sahne performansında kullandığı ifadeler nedeniyle yargı kıskacına giren komedyen Tuba Ulu hakkında başlatılan soruşturma derinleşiyor.
Gözaltı kararının ardından, Ulu’nun dijital platformlardaki varlığına yönelik de kritik bir adım atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü komedyenin sosyal medya mecralarına erişim engeli getirilmesine karar verdi.
"Milli Güvenlik ve Kamu Düzeni" Gerekçesi
Soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemeler sonucunda, Tuba Ulu’nun X (eski adıyla Twitter) hesabı ve YouTube kanalı, Türkiye sınırları içerisinden erişime kapatıldı. Kararın gerekçesi olarak "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" maddeleri gösterildi. Kullanıcılar, Ulu’nun içeriklerine ulaşmak istediğinde engelleme uyarısıyla karşılaşıyor.
Başsavcılık tarafından yürütülen dosyanın detaylarında, Ulu’nun gösterisi sırasında Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman hakkındaki ifadeleri yer alıyor.
İddianamede şu suçlamalar öne çıkıyor:
Aleni şekilde müstehcen ifadeler kullanılması.
Tarihi, milli ve manevi değerlere yönelik hakaret unsurları barındırılması.
