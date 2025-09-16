Gözaltına alınan rock grubu üyeleri tutuklandı

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Dini değerlere hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan rock grubu üyeleri, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tutuklandı.

Şarkı sözlerinde ve yaptıkları tasarımlarda dini değerlere hakaret ettikleri tespit edilen rock grubuna Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında grubun üyeleri B.S., Ç.Y., G.K., İ.A.K. ve K.R.Ç. isimli şüpheliler emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Grup üyeleri savcılık ifadelerinde, şarkılar ve sosyal medyadaki paylaşımlar ile bir alakalarının olmadığını ve sadece grupta müzisyenlik yaptıklarını ifade ettiler.

5 şüpheli, İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu" kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dini değerlere hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan rock grubu üyeleri, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tutuklandı.

IHA

